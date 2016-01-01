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Татьяна Федоркова
Архитектор Зотов о площади Свободы: «Лучшее, что можно сделать, — повременить»
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Медична реформа: проти чого Люботин
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Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
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Полюс притяжения: Антарктида
Архитектор Зотов о площади Свободы: «Лучшее, что можно сделать, — повременить»
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Российская сторона в СЦКК гарантировала прекращение огня в Авдеевке — Жебривский
Бригады готовятся к ремонтным работам, чтобы восстановить энергоснабжение.
«Каритас Харьков» и Красный Крест объявили сбор помощи жителям Авдеевки
Украинский самолёт обстреляли над Чёрным морем — министр обороны
Весной в Харькове объявят тендер на закупку троллейбусов
В Авдеевку отправят гуманитарную помощь из Харьковской области
В ДТП возле Мемориала Славы в Харькове пострадали трое людей
Переселенцы.
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В Авдеевку отправят гуманитарную помощь из Харьковской области
Российская сторона в СЦКК гарантировала прекращение огня в Авдеевке — Жебривский
Сколько людей пересекли КПВВ в 2016 году: инфографика
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100 лет назад
Порча телефонных проводов
Распутица
На трамвае
Своя такса
Уголь для Харькова
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Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
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