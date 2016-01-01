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В Харькове может вырасти стоимость проезда в метро и электротранспорте
Коллективы харьковских предприятий горэлектротранспорта и метрополитена обратились к пассажирам. Предварительные расчёты транспортников показывают, что стоимость проезда необходимо повышать. Одна из причин — увеличение минимальной заработной платы.
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