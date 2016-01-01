События

Российская сторона в СЦКК гарантировала прекращение огня в Авдеевке — Жебривский
Бригады готовятся к ремонтным работам, чтобы восстановить энергоснабжение.
«Каритас Харьков» и Красный Крест объявили сбор помощи жителям Авдеевки
Украинский самолёт обстреляли над Чёрным морем — министр обороны
Весной в Харькове объявят тендер на закупку троллейбусов
В Авдеевку отправят гуманитарную помощь из Харьковской области
В ДТП возле Мемориала Славы в Харькове пострадали трое людей

Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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