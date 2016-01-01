События

Под Харьковом в пятиэтажке взорвался газовый баллон: пятеро пострадавших
Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир многоэтажного дома в посёлке Слобожанское Змиевского района Харьковской области. 
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Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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