События

В Харькове может вырасти стоимость проезда в метро и электротранспорте
Коллективы харьковских предприятий горэлектротранспорта и метрополитена обратились к пассажирам. Предварительные расчёты транспортников показывают, что стоимость проезда необходимо повышать. Одна из причин — увеличение минимальной заработной платы. 
Синоптики прогнозируют туман в Харьковской области
Пострадавшие в результате отравления в Харькове идут на поправку
На пост главного люстратора Украины претендует сотрудница налоговой из Харькова
Трамп допускает пересмотр санкций в отношении России
В ХОГА ищут специалиста в сектор режимно-секретной работы

Переселенцы.LIVE

100 лет назад

Добрые дела и благотворительность помогает человеку быть человеком благотворительный фонд Я-ФОНД . Get the latest Colombia news quivo.co and more on world news. ,
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.