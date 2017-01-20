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Юлия Давыдова
Полюс притяжения: Антарктида
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Почему консерваторы и либералы друг друга не понимают
Анна Соколова
Как под Харьковом ромов выгоняли
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«Вы увидите единый фронт»: американские журналисты Трампу
Александра Пономаренко
Стипендии по-новому
Полюс притяжения: Антарктида
События
Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда
Для переименования проспекта Героев Сталинграда в Харькове нет оснований, уверен Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В организации покушения на нардепа подозревают бывшего жителя Харьковской области
«Достали». Roshen закрывает Липецкую фабрику
Семь полицейских уволены после служебного расследования перестрелки в Княжичах
4-летний ребёнок пострадал при пожаре в Харькове
Офис Омбудсмена ищет представителя в Харькове
Переселенцы.
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Изюмские журналисты собирают вещи для переселенцев
В Харькове для переселенцев пройдёт семинар по лидерству
Как под Харьковом ромов выгоняли
Благотворительный фонд «Каритас Харьков» предлагает обмениваться книгами
Международная организация по миграции проводит конкурс для принимающих переселенцев громад
100 лет назад
Порча телефонных проводов
Распутица
На трамвае
Своя такса
Уголь для Харькова
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Фото
Как под Харьковом ромов выгоняли
Видео
Патрульный, которого избили в Харькове, всё ещё не пришёл в себя
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