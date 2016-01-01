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Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
Анна Соколова
Станиславский, который не верит в старость
Юлия Давыдова
Полюс притяжения: Антарктида
МедиаПорт
Почему консерваторы и либералы друг друга не понимают
Анна Соколова
Как под Харьковом ромов выгоняли
Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
События
В Люботине обвалилась школьная котельная
Крыша и часть стены котельной Учебно-воспитательного комплекса №2 в Люботине рухнула — по предварительным данным, под весом снега. Никто не пострадал.
Из-за аварии на железной дороге задерживаются поезда
В Харькове разыскивают мать, которая оставила сына подруге и не вернулась
Усейна Болта лишили золота Олимпиады-2008
«Станция Харьков» запускает новую акцию для переселенцев
Четыре автомобиля попали в ДТП в Харькове
Переселенцы.
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Наблюдатели ОБСЕ обещают внимательнее следить за положением переселенцев
«Станция Харьков» запускает новую акцию для переселенцев
Медиапроект для переселенцев ищет журналиста
Миссия ОБСЕ предупредила о химической угрозе на Донбассе
Переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь
100 лет назад
Порча телефонных проводов
Распутица
На трамвае
Своя такса
Уголь для Харькова
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Как под Харьковом ромов выгоняли
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Патрульный, которого избили в Харькове, всё ещё не пришёл в себя
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