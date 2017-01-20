События

Кернес ответил на петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда
Для переименования проспекта Героев Сталинграда в Харькове нет оснований, уверен Харьковский городской голова Геннадий Кернес. 
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Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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