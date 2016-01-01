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Богдан Волинський
Площа Свободи: як бліцконкурс ігнорує всі проблеми
Анна Соколова
Медична реформа: проти чого Люботин
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Архитектор Зотов о площади Свободы: «Лучшее, что можно сделать, — повременить»
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Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
Анна Соколова
Станиславский, который не верит в старость
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В Авдеевке отремонтировали повреждённый участок линии электропередач
Ремонтные бригады завершили восстановительные работы.
Памятник на площади Свободы: Светличная советует не спешить
Оставьте свой памятник виртуальным — Владимир Бысов
В Краснограде начали строить жильё для переселенцев
Подтолкнуть к самоубийству двух подростков в Изюмском районе могли соцсети
Порошенко поговорил с Трампом по телефону
Переселенцы.
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В Авдеевке отремонтировали повреждённый участок линии электропередач
В Авдеевке снова не смогли восстановить электроснабжение из-за обстрелов
Харьковская область отправит в Авдеевку ещё одну партию гуманитарной помощи
Объявлен конкурс грантов для переселенцев в Харьковской области
100 лет назад
Порча телефонных проводов
Распутица
На трамвае
Своя такса
Уголь для Харькова
#mediaport_ua
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Полюс притяжения: Антарктида
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Из Харькова в Авдеевку отправили гуманитарную помощь
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