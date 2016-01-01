События

Харьковские студенты собрали помощь жителям Авдеевки
Студенты образовательного проекта «Украинская академия лидерства» вышли с плакатами в центр Харькова и за один вечер собрали продукты и медикаменты для Авдеевки на сумму около трёх тысяч гривен.
Объявлен конкурс грантов для переселенцев в Харьковской области
Победил не ангел, а история — Павел Чечельницкий
Крупный пожар в Шевченково: сгорел строительный магазин
Кернес о памятнике на площади Свободы: «Посмотрю, потом буду рассуждать»
Харьковская область отправит в Авдеевку ещё одну партию гуманитарной помощи

Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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