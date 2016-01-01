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Татьяна Федоркова
Архитектор Зотов о площади Свободы: «Лучшее, что можно сделать, — повременить»
Анна Соколова
Медична реформа: проти чого Люботин
МедиаПорт
Выставка проектов памятника на площади Свободы: фото
Анна Соколова
Станиславский, который не верит в старость
Юлия Давыдова
Полюс притяжения: Антарктида
Архитектор Зотов о площади Свободы: «Лучшее, что можно сделать, — повременить»
События
Харьковские студенты собрали помощь жителям Авдеевки
Студенты образовательного проекта «Украинская академия лидерства» вышли с плакатами в центр Харькова и за один вечер собрали продукты и медикаменты для Авдеевки на сумму около трёх тысяч гривен.
Объявлен конкурс грантов для переселенцев в Харьковской области
Победил не ангел, а история — Павел Чечельницкий
Крупный пожар в Шевченково: сгорел строительный магазин
Кернес о памятнике на площади Свободы: «Посмотрю, потом буду рассуждать»
Харьковская область отправит в Авдеевку ещё одну партию гуманитарной помощи
Переселенцы.
LIVE
Харьковская область отправит в Авдеевку ещё одну партию гуманитарной помощи
Объявлен конкурс грантов для переселенцев в Харьковской области
Харьковские студенты собрали помощь жителям Авдеевки
Ситуация в зоне АТО обостряется — пресс-центр АТО
Боевики обстреляли Авдеевку, двое погибших
100 лет назад
Порча телефонных проводов
Распутица
На трамвае
Своя такса
Уголь для Харькова
#mediaport_ua
Фото
Полюс притяжения: Антарктида
Видео
Из Харькова в Авдеевку отправили гуманитарную помощь
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