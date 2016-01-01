События

В Авдеевке отремонтировали повреждённый участок линии электропередач
Ремонтные бригады завершили восстановительные работы. 
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Подтолкнуть к самоубийству двух подростков в Изюмском районе могли соцсети
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Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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