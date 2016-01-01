События

В Люботине обвалилась школьная котельная
Крыша и часть стены котельной Учебно-воспитательного комплекса №2 в Люботине рухнула — по предварительным данным, под весом снега. Никто не пострадал. 
Из-за аварии на железной дороге задерживаются поезда
В Харькове разыскивают мать, которая оставила сына подруге и не вернулась
Усейна Болта лишили золота Олимпиады-2008
«Станция Харьков» запускает новую акцию для переселенцев
Четыре автомобиля попали в ДТП в Харькове

Переселенцы.LIVE

100 лет назад

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